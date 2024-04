SALVADOR

Homem é morto em via pública na Fazenda Grande I

As circunstâncias do crime, autoria e motivação são apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no bairro de Fazenda Grande I. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (25), em uma via pública.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP) foi acionado e expediu as guias para remoção e perícia. As circunstâncias do crime, autoria e motivação são apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios.