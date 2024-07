PRISÃO

Homem é preso acusado de tráfico em Itabuna

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas em Itabuna, no sul do estado na última sexta-feira (19). O caso aconteceu no bairro Nova Califórnia. De acordo com a Polícia Militar (PM) foram encontradas porções de maconha, haxixe e cocaína com o suspeito.