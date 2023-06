Homem é preso após guerra de espadas danificar viatura e carro da TV Bahia

PM no bairro de Periperi, em Salvador. Crédito: Divulgação/PM

Uma operação conjunta foi realizada na quarta-feira (28) e na madrugada desta quinta-feira (29), com o objetivo de prevenir e coibir a guerra de espadas no bairro de Periperi. Como resultado, um homem foi preso em flagrante após soltar espadas que atingiram uma viatura da PM e um carro de reportagem da TV Bahia. Com ele foram encontradas e apreendidas cinco espadas intactas.



Das 14h às 20h de quarta-feira (28), a 18ª CIPM realizou, com apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia e da Transalvador, blitze e abordagens na Rua Doutor Barreto. Foram abordadas 155 pessoas e 100 veículos quatro e duas rodas. Também foram autuados 64 veículos e motos e 25 foram removidos.

Das 18h às 3h desta quinta-feira (29), a 18ª CIPM, com apoio do Batalhão de Choque, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Batamo) e do Comando de Policiamento Regional da Capital - Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), seguiu em operação na prevenção à guerra de espadas na rua Dr. Almeida, na praça principal da Urbis e adjacências, com rondas e ponto base, com o objetivo de garantir a segurança da população de Periperi. Ninguém foi preso durante essa atuação.

Espadas apreendidas. Crédito: Divulgação/PM

Às 6h desta quinta (29), na sequência da intensificação do policiamento, durante rondas, guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS localizaram um grupo de homens praticando guerra de espadas. Um homem foi flagrado ainda com o artefato aceso em mãos, que ao ser lançado, atingiu a viatura, além de um carro da imprensa que estava presente no local.

Após a realização da abordagem, foram localizadas com ele cinco espadas ainda intactas. O indivíduo, assim como o material apreendido, foram encaminhados até a Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.