Homem é preso após manter duas mulheres reféns na BR-116

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:59
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (12) após manter duas funcionárias reféns em um estabelecimento comercial no centro da cidade de Milagres, no Vale do Jiquiriçá.
Segundo a Polícia Civil, as vítimas, de 37 e 20 anos, foram ameaçadas com uma arma branca enquanto estavam no local de trabalho. Policiais conseguiram conter o suspeito e encerrar a ocorrência sem registro de feridos.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O homem foi levado para a Delegacia Territorial de Milagres, onde passou por exames de praxe. Ele permanece custodiado e deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, além de ameaça.