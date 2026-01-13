BAHIA

Homem é preso após manter duas mulheres reféns na BR-116

Vítimas foram ameaçadas com arma branca

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:59

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (12) após manter duas funcionárias reféns em um estabelecimento comercial no centro da cidade de Milagres, no Vale do Jiquiriçá.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas, de 37 e 20 anos, foram ameaçadas com uma arma branca enquanto estavam no local de trabalho. Policiais conseguiram conter o suspeito e encerrar a ocorrência sem registro de feridos.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27