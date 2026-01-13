Acesse sua conta
Alvo de investigação, deputado Félix Mendonça Júnior critica nova ação da PF

Político afirma que não há fatos novos que justifiquem diligência e nega qualquer irregularidade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:44

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Alvo da nona fase da Operação Overclean, deflagrada nesta terça-feira (13) pela Polícia Federal, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) afirmou, em nota, que recebeu “com surpresa” a nova ação policial e reiterou que colabora com as investigações. A operação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, esta fase da investigação cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Mata do São João e Vera Cruz, na Bahia. De acordo com informações da TV Globo, os endereços onde os mandados foram cumpridos têm relação com o parlamentar, que já havia sido alvo da Overclean em junho do ano passado, durante a quarta fase da operação.

Na nota, Félix Mendonça Jr. lembra a diligência anterior e afirma que não houve avanço contra ele desde então. “Cabe lembrar que em junho de 2025 houve operação com essa mesma finalidade. Passados mais de seis meses, sem que tenha sido encontrado qualquer elemento contra o deputado, a nova diligência causa estranhamento, especialmente diante da inexistência de fatos novos que justifiquem a medida”, diz o texto.

A Operação Overclean investiga um esquema que, segundo a PF, envolvia o direcionamento de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares e convênios para empresas e pessoas ligadas a administrações municipais, com indícios de superfaturamento, desvio de recursos e pagamento de propinas por meio de empresas de fachada e mecanismos para ocultar a origem do dinheiro.

Em resposta, o deputado afirma que sempre colaborou com as apurações. “Desde o início, Félix Mendonça Júnior tem colaborado integralmente com as investigações, inclusive por meio dos seus advogados, José Eduardo Rangel de Alckmin e Sebastian Borges de Albuquerque Mello, reafirmando sua confiança na Justiça”, afirma a nota.

O parlamentar também critica o tempo de duração das investigações. Segundo ele, “a morosidade de investigações dessa natureza” acaba por “comprometer reputações e causar prejuízos políticos, especialmente em ano eleitoral”, e defende que a apuração ocorra “de forma célere e responsável”.

Félix Mendonça Jr. nega qualquer irregularidade e afirma que “jamais negociou a execução de emendas parlamentares”, que “nunca indicou empresas” e que “não exerce qualquer função de ordenador de despesas”. De acordo com o deputado, sua atuação “sempre se limitou à apresentação de emendas, com o objetivo de assegurar recursos federais aos municípios que representa na Bahia”.

Em seu quarto mandato, ele declara que “sempre pautou sua atuação pela legalidade, transparência e respeito absoluto às instituições” e afirma que segue “à inteira disposição da Justiça, confiante de que, ao final das investigações, sua inocência será plenamente confirmada”.

