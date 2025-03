ERRO

Homem é preso após ser confundido com procurado em Salvador: 'Nunca fui à Bahia'

Alex dos Santos Rosário, de 30 anos, foi preso no Rio de Janeiro

Alex dos Santos Rosário, de 30 anos, viveu três dias de angústia após um erro da Justiça. Ele passou três dias preso no Rio de Janeiro, após ser confundido com um homem que é procurado por roubo em Salvador. >

O merendeiro foi parado em uma blitz ao voltar de uma festa de família na Zona Norte do Rio. Ao checarem os documentos de Alex dos Santos Rosário, os policiais encontraram um mandado de prisão com o seu CPF e o nome da mãe dele. Porém, o homem procurado é, na verdade, Alex Rosário dos Santos. >

“Pensei que ia ficar lá anos. Parece que bandido fica solto e inocente vai preso. Ali é um inferno, você come do lado de rato, percevejo”, desabafou Alex, em entrevista à TV Globo. O erro só foi só foi reconhecido três dias depois, quando a advogada da família entrou em contato com a Justiça da Bahia. >