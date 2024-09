CRIME

Homem é preso após tentar matar o irmão em Feira de Santana

A vítima foi atingida por golpes de facão após uma discussão

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 17:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 46 anos foi preso após tentar matar o irmão, 50, a facadas em Feira de Santana. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Calumbi. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima estava preparando café quando iniciou uma discussão com o irmão. Durante a briga, o suspeito pegou um facão e atingiu o familiar em diversas partes do corpo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O irmão foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio.

A prisão foi feita por equipes da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão), com apoio do Posto Policial Avançado do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA)