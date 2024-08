CRIME

Homem é preso com carro roubado no Imbuí

Um homem foi preso flagrado com um carro roubado no bairro do Imbuí, em Salvador. A apreensão aconteceu na tarde de quinta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, militares do Batalhão Apolo realizavam rondas no bairro, quando abordaram um indivíduo a bordo de um veículo que transitava na Av. Jorge Amado. Após verificação dos sinais identificadores do carro, constatou-se que a placa ostentada divergia da placa original, tratando-se de veículo com restrição de roubo.