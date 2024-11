CRIMINALIDADE

Homem é preso e laboratório de drogas é desarticulado no bairro do Uruguai

Espaço estava situado na Rua da Galiléia

Um homem foi preso durante ação que desarticulou um laboratório de drogas no bairro do Uruguai, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (7). A ação aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias sobre o espaço ilegal, que estava situado na Rua da Galiléia.

Durante a operação, os policiais flagraram um homem no local. O suspeito tentou fugir pelo fundo do imóvel, mas foi detido pelos agentes. Foram apreendidos 21 sacos e uma vasilha grande com maconha, uma embalagem com cocaína, 38 comprimidos de droga sintética, cinco balanças de precisão, seis câmeras de monitoramento clandestino e materiais comumente utilizados no fracionamento e venda de entorpecentes.