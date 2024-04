SALVADOR

Homem é preso pela segunda vez em menos de dois meses

O suspeito foi flagrado no Calabetão conduzindo uma motocicleta com a placa clonada

Um homem foi preso conduzindo uma moto com a placa clonada no bairro do Calabetão, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O flagrante, que aconteceu na segunda-feira (15), não configurou a primeira priso dele neste ano. Em fevereiro, ele foi preso pela equipe da unidade especializada na Fazenda Grande do Retiro.