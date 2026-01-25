EM FLAGRANTE

Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

Caso ocorreu no bairro da Lapinha, na capital baiana

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:00

Estufa para produção de maconha foi localizada no bairro da Lapinha, em Salvador Crédito: Guilherme Santos/Ascom-PCBA

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro da Lapinha, em Salvador. A prisão aconteceu após a polícia encontrar uma estufa para cultivo de maconha em um imóvel do suspeito, que não teve o nome divulgado. A ação aconteceu na tarde de sábado (24).

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) realizavam diligências para levantar informações sobre um investigado quando identificaram um veículo em situação suspeita. Durante a abordagem, o condutor apresentou comportamento nervoso, e com ele foi encontrada uma porção de maconha.

Ainda de acordo com a polícia, ao ser questionado, o homem informou que possuía mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no local. No interior do imóvel, as equipes localizaram uma estufa utilizada para o cultivo da droga, além de mudas e outras porções de maconha, uma balança de precisão, vasos plásticos com sementes e materiais relacionados à produção e comercialização da substância ilícita.

O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com todo o material apreendido e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Os itens recolhidos foram encaminhados para perícia, para a adoção das medidas legais cabíveis.