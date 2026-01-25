Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:00
Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro da Lapinha, em Salvador. A prisão aconteceu após a polícia encontrar uma estufa para cultivo de maconha em um imóvel do suspeito, que não teve o nome divulgado. A ação aconteceu na tarde de sábado (24).
De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) realizavam diligências para levantar informações sobre um investigado quando identificaram um veículo em situação suspeita. Durante a abordagem, o condutor apresentou comportamento nervoso, e com ele foi encontrada uma porção de maconha.
Estufa para produção de maconha foi localizada no bairro da Lapinha, em Salvador
Ainda de acordo com a polícia, ao ser questionado, o homem informou que possuía mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no local. No interior do imóvel, as equipes localizaram uma estufa utilizada para o cultivo da droga, além de mudas e outras porções de maconha, uma balança de precisão, vasos plásticos com sementes e materiais relacionados à produção e comercialização da substância ilícita.
O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com todo o material apreendido e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Os itens recolhidos foram encaminhados para perícia, para a adoção das medidas legais cabíveis.
As diligências ocorreram no âmbito da Operação Escudo das Marias, que tem como objetivo o combate a crimes contra a mulher e o fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha.