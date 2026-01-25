Acesse sua conta
Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

Caso ocorreu no bairro da Lapinha, na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:00

Estufa para produção de maconha foi localizada no bairro da Lapinha, em Salvador
Estufa para produção de maconha foi localizada no bairro da Lapinha, em Salvador Crédito: Guilherme Santos/Ascom-PCBA

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro da Lapinha, em Salvador. A prisão aconteceu após a polícia encontrar uma estufa para cultivo de maconha em um imóvel do suspeito, que não teve o nome divulgado. A ação aconteceu na tarde de sábado (24).

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) realizavam diligências para levantar informações sobre um investigado quando identificaram um veículo em situação suspeita. Durante a abordagem, o condutor apresentou comportamento nervoso, e com ele foi encontrada uma porção de maconha.

Ainda de acordo com a polícia, ao ser questionado, o homem informou que possuía mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no local. No interior do imóvel, as equipes localizaram uma estufa utilizada para o cultivo da droga, além de mudas e outras porções de maconha, uma balança de precisão, vasos plásticos com sementes e materiais relacionados à produção e comercialização da substância ilícita.

O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com todo o material apreendido e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Os itens recolhidos foram encaminhados para perícia, para a adoção das medidas legais cabíveis.

As diligências ocorreram no âmbito da Operação Escudo das Marias, que tem como objetivo o combate a crimes contra a mulher e o fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha.

Tags:

Salvador Estufa Maconha Lapinha

