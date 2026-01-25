Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba 7 exercícios para fazer em casa e cuidar da saúde

Manter o corpo ativo não precisa necessariamente exigir equipamentos caros ou academias.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00

Alguns exercícios populares podem ser adaptados em casa para dar ênfase no fortalecimento do tríceps
Alguns exercícios populares podem ser adaptados em casa Crédito: Reprodução/Youtube

Nesse verão todo mundo quer desfilar por aí com tudo em cima, mas às vezes a rotina ou o bolso impede de achar aquela academia bacana ou aquele treino incrementado. Porém o que pouca gente sabe é que com alguns minutos por dia é possível fortalecer o corpo, melhorar a postura e cuidar da saúde.

Em consulta com o Personal Trainer Bruno Neves, foi feita uma lista com 7 exercícios que podem ser a chave para dar aquela atençãozinha ao corpo de forma confortável, simples, eficiente e é claro, acessível.

7 exercícios para fazer em casa

Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web
Apoio de frente ao soloProporciona um trabalho de força e resistência pra membros superiores. Ativando peitoral, tríceps e ombros, de forma mais intensa. por Reprodução: Web
Panturrilha em Pé Ativam músculos importantes dos membros inferiores. As panturrilhas são o nosso “segundo coração.” Esse exercício aumenta o retorno venoso e proporciona tônus e força muscular. por Reprodução: Web
Elevação de QuadrilAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
AfundoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por solar22
AgachamentoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por Reprodução: Web
Subida de degrauAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
1 de 7
Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web

Segundo Bruno, é importante lembrar que todo cronograma de exercícios físicos deve ser exclusivamente elaborado por um profissional de Educação Física com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Horários, exercícios e mais: saiba como adaptar treinos ao calor intenso do verão

Os 3 exercícios essenciais para ter um abdômen definido após os 45 anos

Os 3 exercícios para promover o crescimento de novas células cerebrais

O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

Pesquisadores revelam a quantidade de exercícios semanais necessária para controlar a pressão arterial

Tags:

Exercício

Mais recentes

Imagem - Mineiro desaparecido há 8 anos em BH é encontrado no interior da Bahia

Mineiro desaparecido há 8 anos em BH é encontrado no interior da Bahia
Imagem - Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’

Única artista em todas as edições, Ivete agradece em show lotado no Festival de Verão: ‘Que sorte essa minha’
Imagem - Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'

Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'

MAIS LIDAS

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
01

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama

Imagem - Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)
02

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Imagem - Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar
03

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
04

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora