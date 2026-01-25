SALVADOR

Saiba 7 exercícios para fazer em casa e cuidar da saúde

Manter o corpo ativo não precisa necessariamente exigir equipamentos caros ou academias.

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:00

Alguns exercícios populares podem ser adaptados em casa Crédito: Reprodução/Youtube

Nesse verão todo mundo quer desfilar por aí com tudo em cima, mas às vezes a rotina ou o bolso impede de achar aquela academia bacana ou aquele treino incrementado. Porém o que pouca gente sabe é que com alguns minutos por dia é possível fortalecer o corpo, melhorar a postura e cuidar da saúde.

Em consulta com o Personal Trainer Bruno Neves, foi feita uma lista com 7 exercícios que podem ser a chave para dar aquela atençãozinha ao corpo de forma confortável, simples, eficiente e é claro, acessível.

7 exercícios para fazer em casa 1 de 7