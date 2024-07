CRIME

Homem é preso suspeito de matar colega a pedradas no norte da Bahia

Um homem foi preso suspeito de homicídio em Cansanção, no nordeste do estado, na manhã de sábado (6). Segundo a Polícia Civil, dois homens usavam drogas e, após desentendimentos, o autor atirou uma pedra contra a vítima, identificada como Matheus Antônio de Azevedo Silva, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria matado o colega com golpes de arma branca na Praça da Feira Livre, no centro da cidade, e foi detido por policiais militares do 16º Batalhão.