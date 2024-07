TRÁFICO DE DROGAS

Integrante de facção criminosa é preso durante jogo do Bahia em São Paulo

Ainda de acordo com a SSP, "R6" tem passagem por tráfico de drogas e foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia em abril do ano passado com outros 22 criminosos apontados pelo órgão como "vendedores, olheiros, entregadores e gerentes do tráfico de drogas". A organização criminosa tem atuação nos bairros do Calabar e Alto das Pombas. A denúncia do MP também inclui o líder do grupo criminoso, Averaldo Ferreira da Silva Filho, o Averaldinho.