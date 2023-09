Dez pessoas são feitas reféns em ações simultâneas no Calabar

Na tarde desta segunda-feira (4), mais duas famílias foram feitas reféns em Salvador. Os sequestros simultâneos aconteceram na Rua Alaíde Ribeiro, no Calabar, em casas vizinhas. Com essa, são quatro ações com reféns na região no mesmo dia. As primeiras foram no Alto da Pombas.



No total, foram dez reféns: três mulheres, três adolescentes, dois homens, uma criança e uma idosa. O crime teve início por volta de 16h, e grande parte foi transmitida ao vivo pelos sequestradores via Instagram. Na transmissão, eles exigiam a presença da imprensa, de suas famílias e de advogados para que os reféns fossem liberados.