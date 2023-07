Operário é soterrado durante obra em imóvel em Nazaré

Um homem foi soterrado após um desabamento durante uma obra em imóvel, no bairro de Nazaré, na manhã desta segunda-feira (17). O caso aconteceu na Rua Prado Valadares, por volta das 10h. Uma laje desabou e atingiu um operário, que teve ferimentos leves.



Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Transalvador foram acionadas para atender a ocorrência.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi resgatado consciente. Ele foi levado para uma unidade de saúde por uma equipe do 12° BBM/Salvar.