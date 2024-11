VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Homem é tirado de casa e executado no Rio Sena

Vítima estava na residência da namorada quando foi surpreendido por um grupo

Um homem foi encontrado morto a tiros no bairro Rio Sena na capital baiana. A vítima ainda não foi formalmente identificada. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime foi registrado na manhã deste sábado (16). Policiais militares da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, no início da manhã, para a Rua Maria Cecília, onde o corpo foi encontrado. Segundo a ocorrência da Polícia Civil, testemunhas contaram que a vítima estava na casa da namorada quando foi surpreendida por um grupo, que a retirou da residência e a levou para o local onde foi executada.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para realizar perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil segue com investigações para identificar a motivação e a autoria do crime.