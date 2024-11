SALVADOR

Ônibus deixam de circular no Bairro da Paz após morte de suspeito pela PM

Transportes que atendem a localidade seguem pela Av. Paralela

Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (16), moradores do Bairro da Paz, em Salvador, enfrentam a suspensão do transporte público. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o atendimento na região foi suspenso após registro de troca de tiros.