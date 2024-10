RESISTIU À ABORDAGEM

Homem entra em luta corporal com policial, leva tiro e morre em Itapuã

Um homem morreu após entrar em luta corporal com um policial militar (PM) durante uma abordagem no bairro de Itapuã, em Salvador, na noite de domingo (20). Segundo a corporação, o suspeito, identificado como Marcos Vinicius Costa Gomes, ainda roubou a arma do PM e atirou contra o policial. O militar atirou com outra arma que portava e atingiu o homem na perna.