CRIME

Homem furta corrente no Porto da Barra, tenta fugir, mas é alcançado por não saber nadar

Dois homens foram presos na tarde de domingo (7) após furtar uma corrente na praia do Porto da Barra, em Salvador. Os dois suspeitos tentaram fugir da polícia e se atiraram no mar, mas um logo foi alcançado, pois não sabia nadar. O outro se escondeu dentro de uma embarcação, mas também foi detido.

Segundo a Polícia Militar, os banhistas acionaram agentes que estavam na região. O segundo suspeito permaneceu na água, escondido entre as embarcações. Os bombeiros tentaram prender o homem, mas ele se afastou ainda mais da faixa de areia e se escondeu no porão de um barco.

Com o apoio de uma aeronave do Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo (Graer) e de uma moto aquática dos bombeiros, a equipe chegou até o barco, onde o indivíduo foi preso. O suspeito confessou ter atirado a corrente na água com a aproximação dos militares.