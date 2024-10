GUARATINGA

Trio suspeito de ameaçar eleitores é preso no sul da Bahia

Três homens foram presos após serem acusados de ameaçar eleitores em Guaratinga, no sul do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o trio estaria usando réplicas de pistolas para coagir eleitores nas imediações de uma seção eleitoral na Avenida Brasil.