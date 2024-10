VALE DO SÃO FRANCISCO

Homens são presos com arma de fogo em Buritirama

Dois homens foram presos após serem flagrados com uma arma de fogo no município de Buritirama, no Vale do São Francisco. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla estava em um carro vermelho quando foi detida pelos policiais. Uma pistola calibre 380, munições e um facão foram apreendidos na ação.