"APARENTE SURTO"

Homem invade apartamentos e faz refém dentro de condomínio em Ondina

Segundo a corporação, ele estava em aparente surto no momento que violou os apartamentos

Segundo a Polícia Militar, agentes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados. Ao chegar no local, as guarnições realizaram o gerenciamento da crise e conseguiram conter o homem. Segundo a corporação, ele estava em aparente surto no momento que violou os apartamentos.