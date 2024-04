TEMPO RUIM

Campus de Ondina da Ufba registra pontos de alagamentos após fortes chuvas

Após as fortes chuvas que atingem a cidade de Salvador desde o último domingo (7), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) registrou alagamentos, que ocorreram principalmente no campus de Ondina. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver, principalmente, as imediações da Biblioteca Central tomadas por águas da chuva.