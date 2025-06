FEMINICÍDIO

Homem mata mulher a facadas após desentendimento no interior da Bahia

Caso aconteceu no Distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro

Uma mulher de 57 anos, identificada como Maria Francinalda Matias de Souza foi morta a facadas na localidade de Vila de Santa Inês, no Distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro, no interior da Bahia. O caso aconteceu após um desentendimento com o ex-companheiro, principal suspeito de cometer o crime. >