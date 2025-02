BAHIA

Homem morre afogado após entrar em açude em Conceição do Coité

Ele estava comemorando o aniversário quando desapareceu na água

Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 18:49

Açude da Extrema Crédito: Reprodução/Calila Notícias

Um homem morreu após entrar em um açude no município de Conceição do Coité, no nordeste do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu no povoado de Extrema. A vítima foi identificada como Cosme de Jesus Lima, de 37 anos. >

De acordo com o portal Calila Notícias, Cosme comemorava seu 38º aniversário e saiu com um grupo de amigos para tomar banho no Açude da Extrema. A vítima havia ingerido bebida alcóolica antes de entrar na água. Ele desapareceu por volta das 15h. >

Populares se juntaram as buscas e a vítima foi encontrada sem vida no final da tarde. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica de Serrinha (DPT). >