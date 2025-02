VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é preso após tentar invadir agência da Embasa para atacar ex-companheira

O suspeito foi detido por dois seguranças da unidade antes de ser levado pelos policiais

Um homem foi preso após tentar invadir uma agência da Embasa em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito entrou no imóvel portando uma faca com o objetivo de agredir a ex-companheira, que é funcionária da unidade, e tinha medida protetiva contra ele. >