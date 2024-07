TROCA DE TIROS

Homem morre após confronto com a PM em Mussurunga

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro de Mussurunga em Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele estava com outros quatro homens armados que entraram em confronto com a guarnição. Durante a ação foram encontrados um revólver, 11 trouxas de maconha, seis munições e 30 pinos de cocaína.