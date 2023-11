Homem morre e três pessoas são baleadas em Alto de Coutos

Um homem morreu e três ficaram feridos em um ataque a tiros no bairro de Altos de Coutos, na noite desse domingo (19). Entre os feridos, há uma menina de 12 anos.



Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu entre as ruas Muniz Travasso e Mangaratiba. Policiais militares da 18ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram os feridos.



Segundo a Polícia Civil, o homem que morreu foi identificado como Jefferson Santos Silva, de 28 anos. Ele chegou a ser levado para o Hospital do Subúrbio, mas já estava morto. Nessa mesma ocorrência, uma mulher de 36 anos e a criança de 12 anos foram baleadas. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).