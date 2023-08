Homem morre soterrado em mina de garimpo em Caetité

Um homem foi soterrado após o deslizamento de terra em uma mina de garimpo em Caetité. O resgate do corpo aconteceu nesta terça-feira (29).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Guanambi, após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.



Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou a ocorrência.