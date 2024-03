SALVADOR

Homem morto em Valéria é suspeito de envolvimento em morte de PM

Um homem morto em confronto com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro de Valéria, é suspeito de envolvimento no latrocínio do PM Vagner Nunes Costa, ocorrido no último dia 20, em Periperi. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Civil.