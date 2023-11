Homem perde controle de moto após perseguição policial em Camaçari

Um homem foi preso na madrugada de quinta-feira (15) após uma perseguição policial no bairro de Phoc II, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM faziam rondas na região do Phoc II, quando dois homens em atitude suspeita em uma moto tentaram fugir ao notar a presença da guarnição. Durante a perseguição, os suspeitos caíram do veículo e tentaram fugir a pé pela Avenida Concêntrica. Um deles foi alcançado em posse de um simulacro de arma de fogo. O outro disparou contra os militares e fugiu.