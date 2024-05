PRESO EM FLAGRANTE

Homem que atropelou policiais é preso na Barra

Segundo a Polícia Militar, com base nas características do carro usado na ação, buscas foram feitas ao longo de todo o dia. O carro foi encontrado por volta das 19h na Rua Presidente Kennedy. O condutor do veículo foi preso imediatamente.

Ainda de acordo com a PM, o homem já havia atentado contra policiais no ano passado, na Avenida Centenário. Ele trafegava em um carro com faróis apagados e foi avistado por policiais. Na fuga, ele bateu em outro carro e desceu do veículo atirando. Ele conseguiu escapar.