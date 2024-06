Homem que jogou água quente na companheira é preso no sul da Bahia

Crime aconteceu em junho do ano passado

Um homem de 43 anos foi preso na segunda-feira (10), em Caravelas, no sul da Bahia, por jogar água quente no corpo e rosto da sua companheira em junho de 2023. Ele estava foragido e foi capturado na Av. Sócrates Ramos, no bairro São Judas Tadeu.