Homem se recusa a pagar conta e quebra objetos e produtos de bar em São Gonçalo

Um homem se recusou a pagar uma bebida que consumiu e quebrou diversos equipamentos e mercadorias de um bar no bairro São Gonçalo, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de sábado (2), de acordo com a Polícia Civil.



Em filmagens, é possível ver o homem quebrando o vidro que separa o caixa do bar e atingindo o computador atrás do vidro com um pedaço de madeira. Em seguida, ele parte para as bebidas expostas nas paredes do bar. Um funcionário chega a tentar intervir, mas não tem sucesso.