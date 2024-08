VIOLÊNCIA

Homem suspeito de atear fogo em ônibus é preso em São Cristóvão

Crime ocorreu em abril deste ano, após a morte de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro

Um homem suspeito de atear fogo em um ônibus foi preso nesta segunda-feira (12) no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 27 de abril, no final de linha do bairro e, o coletivo foi incendiado após a morte de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade.