Homem vai cumprir intimação em fórum e é morto a tiros na BA

Um homem de 39 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (3), no bairro Gambá, em Caetité, no sertão da Bahia. Ele era réu pela morte de um homem na Paraíba.



De acordo com a Polícia Civil, Cícero Batista Ferreira foi morto nas imediações do fórum da cidade, onde ele ia todo mês para assinar presença, já que respondia ao homicídio.



O crime será investigado pela Delegacia Territorial (DT) da cidade. As guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.