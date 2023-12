Homens armados invadem pousada e tiroteio assusta hóspedes em Morro de São Paulo

Um tiroteio assustou hóspedes e funcionários de uma pousada em Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na última quarta-feira (29). Um grupo armado invadiu o estabelecimento durante a noite.



Eles trocaram tiros com seguranças do estabelecimento e, segundo a TV Bahia, ameaçaram uma funcionária. O grupo parecia estar procurando alguém dentro do estalecimento.



Após o tiroteio, os homens armados saíram da pousada. Ninguém ficou ferido.



Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 33ª CIPM foram acionados pelo para averiguar a denúncia de tiros na pousada. Ao chegarem o local, os suspeitos já haviam fugido.