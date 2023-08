Homens armados roubam loja de eletrodoméstico e sequestram funcionário em Salvador

Homens armados roubaram uma loja de eletrodomésticos na terça-feira (15), na Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, em Salvador, e sequestraram um funcionário.



Segundo informações, o homem foi deixado no Subúrbio, junto com um caminhão. A carga foi toda levada pelos criminosos.



Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo recolhidas para identificar e prender os autores. O crime é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.