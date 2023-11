Homens morrem após confronto com a polícia em Jequié

Dois homens morreram neste domingo (19), no município de Jequié, após troca de tiros com a Polícia Militar que fazia ronda na região.



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos atiraram contra os policiais militares durante uma ronda nas imediações . Na troca de tiros, dois homens ficaram feridos e foram levados para um hospital da região, mas não resistiram.



Duas submetralhadoras de fabricação artesanal foram apreendidas com os acusados. As guias periciais e de remoção foram expedidas pela 1º Delegacia Territorial (DH/ Jequié).