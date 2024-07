ESTRADA DAS BARREIRAS

Homens que atearam fogo em ônibus saem da prisão; PM repudia

A Polícia Militar publicou uma nota onde lamenta veementemente a concessão de liberdade provisória aos dois homens que atearam fogo contra um ônibus, na Estrada das Barreiras , na última terça-feira (2). De acordo com a corporação, diante da gravidade do ato esperava-se que os responsáveis fossem imediatamente penalizados e afastados do convívio social.

Os suspeitos do crime foram capturados por uma guarnição do Batalhão Gêmeos quando ateavam fogo no ônibus que fazia a linha Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves. Com eles foram apreendidos materiais usados na ação.