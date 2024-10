BARREIRAS

Hospital baiano cria campanha para repor estoque de leite materno

Doações podem ser feitas no Banco de Leite do Hospital do Oeste

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 16:49

Banco de leite humano do Hospital do Oeste Crédito: Divulgação

Uma campanha realizada pelo Hospital Geral do Oeste (HO), localizado em Barreiras visa a reposição do estoque do banco de leite da instituição, que está em estado crítico. O leite materno é destinado aos bebês nascidos prematuros e internados na UTI ou na Unidade de Terapia Semi-Intensiva Neonatal.

As doações podem ser feitas na unidade de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30; e sexta-feira, das 7h30 às 16h30. As mulheres que não puderem ir ao hospital poderão optar por fazer a coleta em casa. “Para doadoras residentes em Barreiras, podemos enviar uma equipe até a casa delas, com todas as instruções e materiais necessários para realizar a doação em domicílio”, afirmou a coordenadora do banco de leite do HO, Núbia Maia.

Para doar é preciso apresentar o cartão da gestante, que contém exames considerados importantes para o cadastro. Caso a doadora não possua esses exames, o laboratório do hospital está à disposição para realizá-los. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (77) 3612-9497.