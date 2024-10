REDE ELÉTRICA

Operação da Coelba interrompe 220 furtos de energia no Oeste baiano

Uma operação especial feita pela Neoenergia Coelba localizou em torno de 200 furtos de energia no Oeste da Bahia desde o início deste mês. Com a quantidade de energia recuperada na região, seria possível abastecer o consumo da cidade de Vitória da Conquista durante duas semanas, informou a concessionária.

O objetivo principal da ação é investigar propriedades agrícolas, comércios e indústrias, responsáveis pela maior parte do consumo de energia. As equipes técnicas estão vistoriando a regularidade do fornecimento, e aplicando multas e abrindo processos judiciais nos casos aplicáveis.

A principal infração cometida é a criação de “gatos”, que trazem insegurança para a localidade e prejudicam o abastecimento de energia da área, por prejudicarem a rede elétrica. Além do risco de interromper a eletricidade, o furto de energia é crime previsto constitucionalmente, com pena de até oito anos de reclusão.

“Nós mapeamos as unidades que possuíam incompatibilidade do consumo com a atividade exercida e dedicamos equipes para realizar a inspeção em campo. Também contamos com o apoio policial em algumas situações, que reforça o caráter de ilegalidade de quem comete o furto de energia”, comentou Ricardo Bastos, gerente de operações da Coelba.