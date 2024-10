TECNOLOGIA

Hospital de Feira é o 1º no país a usar óculos de realidade virtual da Apple em neurocirurgias

A tecnologia promete revolucionar a forma como os procedimentos cirúrgicos são realizados

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 10:19

Hospital Clériston Andrade é o primeira no Brasil a usar óculos de realidade virtual da Apple em neurocirurgias Crédito: Divulgação

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), localizado em Feira de Santana, tornou-se o primeiro no Brasil a utilizar o Apple Vision Pro em uma neurocirurgia. A tecnologia, lançada nos Estados Unidos no segundo semestre de 2024, foi incorporada aos procedimentos neurocirúrgicos do hospital, com a primeira cirurgia realizada este mês. A iniciativa faz parte de um projeto inovador coordenado pelo médico neurocirurgião Márcio Brandão, que vê na realidade virtual um avanço significativo no campo da neurocirurgia.

Na opinião do neurocirurgião, a realidade virtual aplicada à neurocirurgia no HGCA é um marco importante para a medicina brasileira. A tecnologia, que ainda está em fase de implementação, promete revolucionar a forma como os procedimentos cirúrgicos são realizados, aumentando a segurança, precisão e acessibilidade de dados durante as operações. “Estamos trazendo o que há de mais moderno fora do Brasil, percebemos que essa tecnologia pode transformar a forma como realizamos nossas cirurgias, trazendo mais segurança e precisão para os procedimentos”, afirma Márcio Brandão.

A primeira utilização em cirurgia no HGCA foi conduzida pelo médico Leonardo Fraga, que utilizou o Apple Vision Pro para acompanhar o procedimento em tempo real e acessar informações essenciais do prontuário eletrônico do hospital, como exames de imagem e dados clínicos. “Durante a cirurgia, consegui visualizar o prontuário eletrônico do HGCA, navegar pelo sistema AGHUse (Aplicativo de Gestão Hospitalar), observar exames como a ressonância magnética, dentre outros. Além disso, pude acompanhar o procedimento por meio de uma conexão com o microscópio cirúrgico, o que proporcionou uma imersão completa em um mundo virtual dentro da sala de cirurgia”, explica Fraga.

A paciente, uma mulher de 58 anos proveniente da região de Feira de Santana, foi diagnosticada com um tumor raro na base do crânio. O procedimento durou aproximadamente 8 horas e envolveu uma equipe de mais de oito profissionais de saúde. O uso do Vision Pro permitiu uma integração inédita entre a tecnologia da Apple e o microscópio cirúrgico, algo nunca antes feito no mundo.