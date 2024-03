ASSISTÊNCIA INCLUSIVA

Hospital de Ilhéus anuncia atendimento ambulatorial à comunidade trans da região

Duas semanas após ter sido habilitada como a primeira unidade da Bahia no atendimento especializado aos Povos Originários do estado, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio (HMIJS), em Ilhéus, no sul do estado,o Governo da Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira (25) o início dos primeiros atendimentos ambulatoriais à comunidade trans da região, a partir da segunda quinzena de abril.