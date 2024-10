SUS

Hospital de Salvador oferece cirurgia de redução de mamas gratuitamente

Para se submeter à cirurgia, as pacientes devem obter uma guia de consulta com um cirurgião plástico, indicando a avaliação do caso. A marcação da consulta é feita nos postos de saúde, onde as pacientes são encaminhadas para acompanhamento e realização de exames necessários para o procedimento. As vagas para 2024 já foram preenchidas, mas as interessadas podem tentar realizar novos agendamentos a partir do ano que vem.