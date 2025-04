REFERÊNCIA NO INTERIOR

Hospital Municipal de Feira de Santana: veja o que se sabe sobre novo serviço

Unidade terá mais de 100 leitos para atender população

O Hospital Municipal de Feira de Santana será construído na Avenida Maria Quitéria, uma das principais vias do município, e vai contar com mais de 100 leitos - destinados para terapia intensiva, cirurgias eletivas, retaguarda clínica e ambulatório - para atender a população. Esses são alguns dos detalhes confirmados pelo prefeito José Ronaldo na manhã desta terça-feira (15) durante coletiva de imprensa sobre a nova unidade de saúde no interior da Bahia. >