ANTIBAIXARIA

Prefeitura proíbe músicas discriminatórias e de apologia às drogas durante Micareta de Feira

Festa acontece entre os dias 1º e 4 de maio

A Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte do estado, anunciou a proibição de músicas com apologia à discriminação, desvalorização das mulheres e outras minorias e ao uso de drogas ou à violência, durante a realização da tradicional micareta da cidade. >