HITMAKERS

J. Eskine e Nadson Ferinha integram projeto Hit Camp que chega em Salvador

Experiência imersiva reúne artistas para criar hits musicais

O evento tem como ponto central os estúdios da HitLab, localizados no Doca1, no Comércio. Nele, o público vai acompanhar as etapas de composição, produção e gravação de hits. “Nosso diferencial está em integrar a produção musical às estratégias mais inovadoras do digital e do conteúdo, com a magia que acontece na Bahia, isso faz um hit”, destaca Bruno Duarte, CEO da California e fundador da HitLab.>