Idosa cai em cratera que abriu em avenida de Vitória da Conquista

Equipes da Prefeitura se deslocaram ao local e interditaram parte da pista. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) estiveram no local para averiguar a causa do afundamento e decidir o que será feito para resolver o problema.

A via está bloqueada no sentido Guarani – Centro para que a retroescavadeira e as caçambas possam trabalhar. Os veículos podem entrar na Santa Marta ou na Avenida Centenário. Agentes de trânsito permanecem no local para organizar o fluxo e principalmente garantir a segurança viária do local.